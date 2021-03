Accreditamento S.Anna, l’ordinanza Longo conferma: inchiesta Cuore Matto continuerà ad essere monitorata

Lo aveva stabilito ieri l’Asp nella delibera in cui prendeva posizione sull’accreditabilità dell’Utic del S.Anna Hospital lo conferma oggi il commissario sanità Guido Longo nel Dca numero 43 . L’andamento dell’indagine penale Cuore Matto influirà sul futuro della clinica cardiologica catanzarese. Il commissario riferendosi proprio alla deliberazione 301 dell’Asp di Catanzaro infatti obbligo”all’ASP territorialmente competente ed all’OTA, nell’ambito dell’attività di vigilanza di rispettiva competenza, di effettuare “ulteriori, necessarie verifiche per fare emergere eventuali situazioni di non rispondenza ai requisiti stabiliti”, nonché di valutare “eventuali, ulteriori sviluppi dell’inchiesta giudiziaria meglio conosciuta come “Cuore Matto”, da cui emergerebbe gravissima truffa ai danni dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e, conseguentemente,

L’accreditamento si riferisce è “per Cardiochirurgia (cod. 07) per n. 20 P.I. ordinari; Cardiologia con Emodinamica (cod. 08) per n. 25 P.I. ordinari; UTIC (cod. 050) per n. 4 P.I.; Terapia Intensiva (cod. 049) per n. 10 (dieci) P.I. ordinari; n. 2 P.I. indistinti in DH/DS; Chirurgia Vascolare (cod. 014) per n. 20 P.I. ordinari; Chirurgia ambulatoriale per le discipline di cui sopra; Riabilitazione (cod. 056) per n. 6 P.I. ordinari + n. 1 DH”

Nell’atto viene precisato che “la trasmissione dati (via telematica) al Sistema Informativo è requisito autorizzativo. Le strutture sanitarie e sociosanitarie devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali o ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o mancata trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell’Autorizzazione sanitaria per le strutture private”.

Tra le altre cose stabilisce che “il rappresentante legale è tenuto a comunicare, informaticamente, entro il 31 gennaio di ogni anno al Dipartimento regionale Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari ed all’ASP di Cosenza le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell’autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della lx. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio e dell ‘accreditamento istituzionale.

E’ obbligo inoltre dell’ Azienda Sanitaria competente per territorio di procedere a verifica del volume e dell’appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti procederanno all’avvio della procedura di sospensione dell’accreditamento.