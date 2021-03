Petronà, attivata assistenza domiciliare Usca per pazienti positivi al Coronavirus

Non è rimasto inascoltato l’accorato appello dei familiari di alcuni pazienti positivi al Covid-19 per cure mediche improcrastinabili e presso il proprio domicilio.

Istanze evase e risposta dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro che non si è fatta attendere: è stata attivata a Petronà l’assistenza medica domiciliare per cittadini positivi al virus pandemico.

Il servizio è già operativo da diversi giorni nel paese presilano con personale medico e paramedico, coordinato dal dottore Francesco Passafaro.

Sono già diversi i pazienti con comorbilità che hanno ricevuto una visita dell’equipe medica di stanza a Catanzaro lido e altri cittadini usufruiranno dell’assistenza domiciliare anche nei prossimi giorni.

L’attività di monitoraggio, terapeutica e infermieristica per pazienti Covid è predisposta dal servizio Usca del Distretto sanitario di Catanzaro in collaborazione con il personale infermieristico locale che ha già espletato e continua a prestare assistenza in forma volontaria.

La buona sanità esiste e fa sentire le sue ricadute positive anche in quel di Petronà dove i cittadini positivi sono ottanta circa.