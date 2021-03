Vaccinazioni, sospeso lotto Astrazeneca: preoccupazioni in Calabria. Diverse richieste d’informazioni all’hub di Catanzaro

Scoppia anche in Calabria il caso dei vaccini AstraZeneca, dopo la decisione dell’Aifa di ritirare il lotto ABV2856 a scopo cautelativo. Nel pomeriggio, infatti, sono state sospese le operazioni di vaccinazione all’ospedale militare di Cosenza, dove le dosi inoculate erano proprio appartenenti al lotto incriminato. In quel frangente erano in corso le vaccinazioni del personale scolastico.

Mentre dall’Asp (Azienda sanitaria provinciale) fanno sapere che tutte le persone che hanno ricevuto le dosi provenienti dal lotto ritirato saranno monitorate costantemente per intervenire in caso di effetti collaterali.

Intanto, nell’hub di Catanzaro stanno giungendo diverse telefonate di pazienti che hanno ricevuto dosi di vaccino AstraZeneca ma anche Pfizer preoccupati per possibili conseguenze. Qualcuno ha chiesto anche di annullare la vaccinazione prevista.