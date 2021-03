Coronavirus, il ministro Speranza firma ordinanza. Calabria arancione, ecco cosa cambia

Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato questa sera l’ordinanza che disciplina regione per regione le restrizioni anti Covid che tiene conto dei dati e delle indicazioni contenute nel monitoraggio dell’Iss. A partire da lunedì 15 marzo, niente più zone gialle. La Calabria sarà in zona arancione. Passeranno in zona rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. Restano in zona rossa Campania e Molise. In arancione invece tutte le altre Regioni. In bianco resta ancora la Regione Sardegna.

Ecco nel dettaglio cosi si potrà fare e cosa non si potrà fare nelle zone arancioni

Spostamenti

Nelle regioni arancioni è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal Comune salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Visite nelle abitazioni private

Nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Seconde case

Si può fare rientro nelle seconde case di proprietà o in affitto (non valgono gli affitti brevi). Occorre provare di avere titolo di affitto o proprietà precedente al 14 gennaio.

Negozi

I negozi sono tutti aperti, compresi parrucchieri, barbieri e centri estetici. Nel weekend sono chiusi i centri commerciali. Sono chiuse palestre, piscine, teatri e cinema.

Scuole

Le scuole elementari e medie restano in presenza salvo diverse disposizioni locali. Quelle superiori sono in presenza almeno al 50% fino a un massimo del 75%. Ma nei territori ad alta incidenza di contagio i presidenti di regione possono adottare misure restrittive, estendendo la dad.

Bar e ristoranti

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio fino alle 22. Si possono prendere cibo e bevande da asporto fino alle 18 dai bar e fino alle 22 da ristoranti, enoteche e vinerie, con divieto di consumazione nelle adiacenze.

Attività sportiva e motoria

Si può svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici.