Calabria, commissario sanità fissa tetti di spese ad Asp

ll commissario della sanità in Calabria prefetto Guido Longo ha firmato il decreto con cui vengono definiti i livelli massimi di finanziamento imposti per il 2021 alle Azienda sanitarie provinciali. Si tratta delle spese che ogni azienda può effettuare per acquisto di prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica, sanitaria e socio-sanitaria, ambulatoriale e domiciliare con privati accreditati ed oneri a carico del servizio sanitario regionale.

La ripartizione prevede una spesa massima di 75milioni di euro per Asp di Cosenza, 38milioni per Asp di Catanzaro, 32milioni per Asp di Crotone, 36milioni per Asp di Reggio e 4milioni per Asp di Vibo. Il totale esatto della spesa sanitaria ammissibile in Calabria nell’anno corrente ammonta a 186.785.000,00.