Covid, inaugurato il centro vaccinale comunale di Simeri Crichi

Oggi nel Policentro di Simeri Crichi si è inaugurato il Centro Vaccinale Comunale messo a disposizione dall’amministrazione del paese. Grazie alla sinergia dei medici di base del territorio comunale, ai volontari ed ai tecnici del comune, si sono effettuate oggi le somministrazioni di vaccino contro il Covid-19 Pfizer forniti dall’Asp.

Il Centro Vaccinale Comunale da oggi ospiterà i pazienti di tutte le fasce di età e con le dovute patologie. Il Policentro è per Simeri Crichi l’edificio comunale più idoneo al fine di garantire la regolarità ed il rispetto delle norme anti-Covid.

Le somministrazioni oggi sono state effettuate dalla dottoressa Scarpelli e dai suoi collaboratori nonché il dottor Condito e l’infermiera professionale Dott.ssa Margherita. In rappresentanza del Sindaco Mancuso presenti il Capo Staff Mariella Arcuri e l’Assessore Maria Rubino. La dottoressa Scarpelli è intervenuta per ringraziare L’Amministrazione Comunale e tutti i suoi pazienti che ad oggi si sono affidati a lei. “Lavoriamo insieme per combattere il coronavirus”