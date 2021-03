Farmacia Mittiga Catanzaro: giorno 19 marzo test gratuito dell’udito

In Italia soffrono di disturbi uditivi oltre 7 milioni di persone e 2 su 3 hanno meno di 65 anni. Quasi la metà di loro (il 47% circa), però, non ha mai effettuato un controllo uditivo.

In una simile prospettiva, la buona abitudine del controllo si configura come ovvia e necessaria, tuttavia è ancora molta la ritrosia verso un disturbo che, seppur largamente diffuso, tende ad essere etichettato come indice di anzianità o comunque come patologia da nascondere perché imbarazzante. Per il mantenimento del senso dell’udito, invece, è particolarmente importante riconoscere per tempo un’ipoacusia per poterla trattare con la metodologia più adeguata. Il primo passo da fare è anche il più semplice: il controllo dell’udito effettuato con uno specialista adeguato.

Per questa ragione la Farmacia Mittiga, ormai nota per la sua competenza e per la continua promozione di novità sia nel campo farmaceutico che in quello del benessere, giorno 19 marzo a partire dalle ore 9.30, metterà a disposizione una verifica gratuita in collaborazione con la Clinica dell’udito Udifon, con sede Roccelletta di Borgia (CZ), la quale fornirà la consulenza dei suoi tecnici audioprotesisti per effettuare il test a tutti gli interessati e per fornire informazioni ed assistenza in merito alle protesi acustiche ed a tutte le curiosità e dubbi che ruotano attorno ad uno dei 5 sensi meno “ascoltati”. È gradita la prenotazione.

FARMACIA MITTIGA c.so Mazzini,27- Catanzaro Tel. 0961/741156