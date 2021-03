Sanità, Speranza: ripartizione risorse tenga conto della problematicità di alcune zone. Come la Calabria

“Penso sia giusto aprire una discussione sulla ripartizione delle risorse del Fondo sanitario nazionale: io credo che inserire e individuare anche un elemento connesso a un indice di deprivazione delle regioni abbia senso, oltre all’indice di proporzionalita’ demografica, e da parte mia c’e’ la massima attenzione alle questioni di tutti i territori e in particolar modo per quelli con maggiori problematicita’ come e’ sicuramente la Calabria”.

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’intervento di replica in occasione dell’audizione alle Commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato.