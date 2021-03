Da negazionista del Coronavirus a positivo al Covid-19, un cittadino lametino racconta la propria vicenda

Da negazionista del Coronavirus a positivo al Covid-19, per un cittadino lametino, T.P, l’assistenza da parte dell’Usca è servita anche sul piano della presa di coscienza del rischio pandemico in atto.

«Dopo qualche giorno di febbre il mio medico di famiglia ha preteso che effettuassi il tampone molecolare naso faringeo, ed ecco il mio primo incontro con il dottore Errico, in quel momento io prendo a male parole il dottore con vari termini poco carini. Lui mi chiede di stare calmo e mi dice di non preoccuparsi che lui stava facendo il meglio per me», ammette l’uomo che il giorno seguente riceve la notizia dell’esito positivo del tampone.

«Io onestamente ero abbastanza tranquillo – “non esiste” – pensavo, però rispettoso della legge non sarei uscito ugualmente. Dopo qualche giorno inizio ad avvertire dei problemi nella respirazione, ecco che viene nuovamente il dottore Errico, questa volta per effettuare la visita domiciliare» continua la testimonianza, «io non so cosa mi è preso ma ho continuato ad insultarlo, forse stressato per la situazione, lui mi dice “Lei può pensare quello che vuole, può dirmi quello che vuole, io non mi offendo, nè tantomeno verrò meno al mio lavoro perché lei mi insulta, sono qui per lei, stia tranquillo che risolviamo tutto”. Abbiamo discusso un po’, ma alla fine mi ha convinto a fidarmi di lui».

Da qui la redenzione: «mi ha convinto perché nonostante i miei insulti lui reagiva con amore. Quando mi ha raccontato di tutte le persone che ha visto morire ho visto i suoi occhi pieni di lacrime oltre la visiera. Ho seguito i suoi consigli terapeutici fino in fondo ed ora sto finalmente bene, non so davvero come potermi sdebitare, forse raccontando la mia storia posso far capire che il virus esiste a chi come me è ancora scettico».