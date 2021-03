Piattaforma prenotazione vaccino, Riccio: “Sono indicate le sedi di Lamezia o Soverato e non Catanzaro. Perchè?”

Dichiarazione del consigliere comunale Eugenio Riccio:

“Capita, sempre più spesso in Calabria, che di fronte a problemi di inaudita gravità i cittadini invochino l’intervento dell’esercito quale ultima spiaggia. Ma, si sa, in Calabria non ci salva neanche l’esercito tanto che le criticità segnalate dal generale Figliuolo nella nostra regione, relativamente alla campagna di vaccinazione, con contestuale invio di militari a suonare la sveglia a chi di competenza, poco o nulla sono servite. Per esempio, gli ottantenni di Catanzaro che si collegano sulla piattaforma informatica per chiedere di essere vaccinati vengono prenotati a Lamezia terme e/o Soverato. Possibile che non vi siano sedi e/o centri vaccinazioni a Catanzaro? Sarà forse fasulla la piattaforma ?

Gli anziani di Catanzaro dove si devono vaccinare? Perché hanno attivato la piattaforma per gli over 80 se poi non riportano centri di vaccinazione? Perché per questi incompetenti la Calabria deve andare sulle Tv nazionali come maglia nera della sanità italiana? Perché non dare valore a quella prossimità e territorialità che tanto aiuterebbe a vincere questa gara che non è contro i vaccini, contro i medici, contro la sanità pubblica ma, forse sfugge, è ancora e più di prima contro il Covid”.