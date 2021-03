Pitaro: Inseriti nel Piano vaccinazione i liberi professionisti delle Professioni Sanitarie Tecniche Riabilitative e della Prevenzione

«Nel Piano regionale di vaccinazione anti SARS-COV2 è stata finalmente inclusa, a completamento della fase 1, la categoria dei “liberi professionisti delle Professioni Sanitarie Tecniche Riabilitative e della Prevenzione” che lavorano sia nel pubblico che nel privato. Me lo ha comunicato il dottor Varone, delegato del soggetto attuatore per l’emergenza Covid». A dirlo è il consigliere regionale Francesco Pitaro che nei giorni scorsi ha incontrato il dottor Giovanni De Biasi – presidente dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, Riabilitative e della Prevenzione delle Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia – e il Dr. Massimo Pandullo, presidente Cda Tecnici Audiometristi Cz-Kr-Vv in servizio presso l’U. O. C. di ORL dell’ A. O. U. Mater Domini di Catanzaro. «Una buona notizia che tiene giustamente conto dell’altissimo rischio a cui sono sottoposti anche i liberi professionisti che operano, al pari dei lavoratori impiegati nelle strutture pubbliche, in un contesto sanitario a contatto ravvicinato e continuo con i pazienti».