Covid 19, è allarme terapie intensive: in Calabria 50 posti letto, in gran parte occupati

Cresce la preoccupazione per l’occupazione dei posti in terapia intensiva covid negli ospedali calabresi. A dispetto di quanto sostenuto appena ieri dal commissario alla Sanità Guido Longo – “i dati odierni ci rassicurano anche perché le 156 terapie intensive sono occupate in minima parte” – il personale medico che opera sul campo parla di una sostanziale saturazione dei reparti di rianimazione covid.

I 156 posti letto di cui parla Longo, infatti, sarebbero allo stato previsti soltanto sulla carta, mentre i posti effettivamente disponibili sarebbero poco più di 50 negli ospedali hub di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e nel Policlinico “Mater Domini”.

L’ultimo bollettino diramato ieri dalla Regione Calabria registra 13 pazienti in terapia intensiva a Cosenza, 13 a Catanzaro, 7 a Reggio Calabria. In particolare al reparto di Terapia intensiva covid del Policlinico sono occupati i sei posti disponibili, con tre pazienti provenienti dal Cosentino, uno dal Reggino, uno da Catanzaro e uno dalla Puglia. Sarebbero quindi meno di 20 i posti ancora disponibili in tutta la regione, un dato che appare ben superiore al livello di guardia.