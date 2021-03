Monitor torna a parlare di scuola e Covid. Alle 18 puntata speciale. Ospite il sindaco Abramo

Oggi l’appuntamento con Monitor su Catanzaroinforma è doppio. Dopo la trasmissione dedicata al morzello una puntata speciale del format, informativo di Catanzaro informa dedicato ancora una volta alle scuole, andrà in onda questo pomeriggio alle ore 18.

Ospite di Davide Lamanna, in studio, sarà il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, il quale illustrerà le motivazioni che hanno portato l’Amministrazione comunale a emettere una nuova ordinanza di chiusura delle scuole dopo l’apertura disposta dal Tar.

In collegamento skype, il presidente dell’Anp (Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola), Domenico Servello, il giornalista Franco Cimino, il professore Paolo Rosi, e gli studenti Claudia Mezzatesta e Nicolò Paradiso, autori di alcune interessanti riflessioni inviate ieri sugli organi di stampa.

Come sempre la possibilità di intervenire in diretta attraverso la nostra pagina Facebook moderata da Ugo Palmerino. La regia è, come sempre, di Giuseppe Cristiano.