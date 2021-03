Ordine Avvocati e Universo Minori donano defibrillatore a Tribunale di Catanzaro

Un defibrillatore semi automatico è stato donato al Tribunale di Catanzaro dall’associazione “Universo Minori” in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro.

L’apparecchio salvavita è stato consegnato nelle mani del presidente Rodolfo Palermo dal presidente del Coa Antonello Talerico e dalla presidente dell’associazione Rita Tulelli. “Il tribunale si sta rinnovando – ha spiegato il presidente Palermo – abbiamo acquisito ulteriori spazi e nuove aule per amministrare la giustizia, ed è giusto che l’aumento dell’afflusso dell’utenza sia compensato dalla disponibilità di strumenti che speriamo non servano mai, ma che possono dare maggiore serenità”.

Per l’avvocato Talerico l’iniziativa dimostra come in ambito giudiziario non esiste soltanto il contenzioso ma un rapporto di collaborazione tra le parti. “Gli ambienti giudiziari sono sovraffollati – ha spiegato il presidente del Coa – e si determinano spesso condizioni di stress, per questo è importante avere la disponibilità di questi dispositivi, e fornire al personale una formazione adeguata”.

Un’attività che sarà effettuata dall’associazione Universo Minori, come ha spiegato Rita Tulelli, attraverso dei corsi Blsd destinati al personale del Tribunale.