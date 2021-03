FLASH

Il Commissario per l’emergenza covid, Francesco Figliuolo, è appena uscito dalla Cittadella Regionale dopo un incontro istituzionale con il presidente f.f. Nino Spirlì e il commissario per la sanità Longo. Figliulo ha detto ai giornalisti che “sono state ritrovate ottime soluzioni per implementare gli hub vaccinali”. Più tardi sarà a Cosenza ma nel pomeriggio rientrerà nel capoluogo per visitare l’ente fiera che ospiterà proprio l’hub vaccinale.

LA NOTA STAMPA DELLA REGIONE