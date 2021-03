Fondazione Città Solidale Onlus, due nuovi centri d’ascolto in centro e quartiere marinaro

Due nuovi servizi vanno ad implementare il portfolio che Fondazione Città Solidale Onlus ha messo in campo in favore di persone in difficoltà. Due Centri Di Ascolto, uno a Catanzaro Centro e l’altro nella zona marina del capoluogo, in una giornata significativa, la Domenica delle Palme. Un giorno in cui si ricorda l’ingresso di Gesù in terra di Gerusalemme, osannato dalla folla che voleva ascoltare le sue parole ed essere a sua volta ascoltata dal Figlio di Dio. Proprio “Ascoltare” diventa fondamentale in questo periodo così tragico per tutto il mondo, in cui siamo sempre di più lontani e sempre più egoisti. Da qui l’idea del Centro di Ascolto, una istituzione creata per incontrare, ascoltare e aiutare le persone che vivono situazioni di disagio o di difficoltà finalizzata a contribuire alla diffusione di una cultura della solidarietà. Obiettivo dei Centri è quello di fornire alla cittadinanza un luogo in cui poter trovare delle persone che diano ascolto alle difficoltà e alle necessità di tutti.

Il servizio, aperto martedì dalle 10.00 alle 12.00 e venerdì dalle 15.00 alle 17.00 presso la sede di Catanzaro in via Carlo V al civico 193, e il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 presso la sede di Lido in via Fiume 13, prevede principalmente attività di ascolto, affiancamento e orientamento per la fruizione dei servizi dedicati agli adulti che a causa della povertà, della diseguaglianza, di esperienze di sdradicamento, crisi familiari, di dipendenza o di altri motivi vengono a trovarsi in situazione di vulnerabilità sotto diversi aspetti. Inoltre, saranno attivati anche i servizi di distribuzione farmaci e alimenti a seconda delle disponibilità. L’obiettivo di Città Solidale è quello di dare supporto, ascolto e vicinanza alle tante persone che si trovano in difficoltà. A fronte dell’emergenza sanitaria in atto, numerose sono infatti le famiglie disagiate e le persone che vivono in difficoltà e che necessitano di aiuto e supporto; per loro è importante offrire uno spiraglio di luce, da cui emerga solidarietà umana e spirituale. Difatti l’ascolto che si realizza nei Centri può aiutare la persona ad acquisire consapevolezza della propria situazione, a riavere fiducia in se stessa e negli altri, a stabilire relazioni costruttive, a costruire dei punti di osservazione privilegiati di alcune dinamiche.

Tale azione si affianca alle numerose, messe già in atto dall’ente del Terzo Settore guidato da Padre Piero Puglisi, per sostenere il più possibile i soggetti vulnerabili; non si mai fermata, anzi è stata potenziata nei periodi più duri della diffusione del virus, la distribuzione gratuita di pasti alle famiglie indigenti e alle persone in condizione di estrema povertà che vivono per le strade cittadine. Tanti modi e tanti interventi per garantire agli individui aiuto concreto in questo particolare periodo storico in cui la necessità di mantenere le distanze, ha creato maggiore solitudine esacerbando povertà ed esclusione sociale. I Centri di Ascolto sono dunque attivi e al servizio dei cittadini, gli stessi che con un piccolo gesto hanno contribuito a dare vita a questo importante progetto “semplicemente” aderendo alla consueta campagna annuale legata alla raccolta fondi delle Stelle Solidali, il cui fine, per il Natale 2020,era proprio l’apertura dei Centri. La Fondazione Città Solidale, ringrazia di cuore quanti hanno creduto nel progetto e hanno voluto farne parte; noi e voi, insieme, abbiamo raggiunto questo traguardo all’insegna della solidarietà che cambia il mondo.