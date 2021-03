Vaccinazione anticovid agli Over 80 completata a Sellia Marina

Con la somministrazione della seconda dose, stamani è stata completata la vaccinazione degli over 80 a Sellia Marina. Lo rende noto il sindaco Francesco Mauro che parla di 5% di popolazione immunizzata e messa al sicuro.

“Siamo il primo Comune della Provincia di Catanzaro ad aver completato la vaccinazione degli anziani con la seconda dose- – ribadisce-

Un modello di lavoro, una Task Force Covid Territoriale, ormai collaudata, in grado di rispondere alle attese della Comunità selliese sulle vaccinazioni anti Covid.

Questo è il momento della solidarietà, della condivisione e del superamento delle difficoltà. Il modello operativo della Task Force per la vaccinazione antiCovid, costituita da Sindaco, Medici di base, Farmacie, Avis, Parrocchia SS Rosario, Associazioni, Istituzioni, Volontari, ecc… ha dimostrato di saper organizzare il Centro Vaccinale Territoriale ed operare con spirito di solidarietà e generosità, in grado di somministrare oltre 380 vaccini in una sola mattinata! Un ottimo risultato!

A Sellia Marina, quindi, siamo pronti e disponibili a vaccinare qualsiasi altra fascia di persone! Ci dessero i vaccini e Noi, in collaborazione con l’Asp di Catanzaro, siamo pronti a vaccinare chiunque! Spero, pertanto, che cambi subito la strategia operativa regionale per le vaccinazioni che, al momento, esclude incomprensibilmente i Medici di base dalla possibilità di continuare a vaccinare i propri pazienti.

Auspico che, invece, ci sia un coinvolgimento diretto dei Territori…è il modello vincente che, tra l’altro, non crea nessuna difficoltà ai Cittadini, anzi tutt’altro, offre il servizio di vaccinazioni antiCovid praticamente a domicilio ed a costo zero.

I parroci: E anche i parroci don Raffaele e don Giuseppe fanno: “un forte applauso a tutta la comunità di Sellia Marina. Dalle istituzioni locali, ai medici di medicina generale, e ai vari volontari, tutti insieme per il bene dei nostri nonni, che sono stati vaccinati subito e a pochi passi da casa. Come parroci di questa bellissima comunità siamo orgogliosi di aver contribuito sia con la location dell’oratorio parrocchiale, sia con i volontari del gruppo oratorio. Esattamente un anno fa, in una piazza S. Pietro deserta Papa Francesco ha dichiarato: «Qui si piange e si soffre. Tutti. Da questa situazione potremo uscire solo insieme». Sellia marina ha dimostrato di essere una comunità matura.e