Asp prevede rafforzamento laboratorio analisi Soverato: il plauso del consigliere comunale Mannino

Desidero esternare il mio personale plauso alla Commissione Straordinaria dell’Asp di Catanzaro nelle persone della D.ssa Luisa Latella, Dott. Carmelo Marcello Musolino e Dott. Salvatore Gullì – scrive Giacomo Mannino, Consigliere comunale di Soverato- per aver proceduto con Delibera n. 376 del 23 marzo u.s., nell’ambito dell’approvazione del Piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 2021/2023, a prevedere assunzioni di ulteriori unità da destinare al Laboratorio di Analisi del nostro nosocomio.

Tale notizia, coniugata a quella dell’avvenuta sospensione della procedura interna innescata poche settimane fa dal Dipartimento dei servizi sanitari dell’Asp Catanzaro e fortemente avversata dal sottoscritto in un apposito appello, atta a distrarre unità di personale del laboratorio di analisi del nostro Ospedale a favore del Centro Trasfusionale di Lamezia Terme, depauperando di fatto la delicata e nevralgica articolazione, rappresenta un passo in avanti verso una nuova rivalorizzazione del nosocomio di Soverato che, seppur in un momento di grave congiuntura economica per la sanità calabrese, merita la massima attenzione e nuovi investimenti in termini di personale e di servizi.

Il Laboratorio di Analisi del P.O. di Soverato, oggi, più che mai, svolge un ruolo di fondamentale e strategica importanza poiché eroga i propri servizi non solo a supporto dei Reparti del nosocomio Soveratese ma anche nell’area del basso Jonio, comprendendo anche i paesini dell’entroterra.

Ho ritenuto opportuno e doveroso informare personalmente di tale vicenda l’intero Consiglio Comunale di Soverato ed il Sindaco Ernesto Alecci, durante l’ultima assemblea consiliare, nella completa convinzione che la salvaguardia e tutela della salute non solo dei cittadini di Soverato ma dell’intero comprensorio, debba essere interesse, senza colore politico, di tutti gli amministratori locali.

In questo momento storico, dobbiamo essere di supporto a tutte le donne e gli uomini che lavorano presso il nostro ospedale e che diuturnamente e senza soluzione di continuità prestano servizio a tutela della nostra salute, spesso rischiando la loro stessa incolumità.

Il Piano del fabbisogno di personale adesso passerà al vaglio della Regione Calabria ed ,in tal senso, auspico un celere disimpegno dell’iter burocratico ad esso connesso.

Non c’è primavera della Calabria se non c’è una primavera della Sanità calabrese”