Associazione ‘Un futuro per l’autismo’: ‘La campagna vaccinale in Calabria, i problemi di comunicazione e non solo della Regione’

Riceviamo e pubblichiamo a seguire la nota dell’associazione ‘Un futuro per l’autismo onlus’

“Siamo ormai al ridicolo! Che la campagna vaccinale in Calabria sia stata fino ad ora un mezzo fallimento è ormai sotto gli occhi di tutti ma che la Regione, attraverso il Dipartimento alla Salute, rinnegasse se stessa non ce l’aspettavamo proprio.

Infatti in riferimento alla Nota del servizio di Comunicazione istituzionale del dipartimento Salute della Regione del 30.03.2021 con la quale si dà comunicazione agli utenti delle seguenti raccomandazioni:

• si precisa che tramite mail NON è possibile effettuare prenotazioni ma queste possono essere effettuate solo collegandosi alla piattaforma on line al seguente indirizzo web https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login oppure chiamando il call center dedicato di Poste Italiane, telefonando al numero verde 800.009.966 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 (escluso sabato e festivi);

facciamo notare che lo stesso Dipartimento della Tutela della Salute, Servizi sociali e Sociosanitari con un comunicato stampa del 25.03.2021 invitava “tutti i soggetti estremamente vulnerabili che per qualsiasi motivo non riescono ad effettuare la prenotazione mediante i canali telematici possono compilare il modulo allegato da inviare via EMAIL ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo: piattaformavaccini@regione.calabria.it;

ed ancora:

• NON possono essere richieste prenotazioni o inserimenti per: caregiver, familiari, conviventi di persone fragili ed altre categorie ad eccezione del personale comparto scuola già inserito nelle liste di prenotazione di altre regioni e che si trovano nell’impossibilità di effettuare il vaccino nella regione di servizio;

e non si comprende il perché non è possibile fare prenotazioni per i caregiver, familiari e conviventi di persone fragili ad eccezione del personale comparto scuola dimostrando anche di non conoscere (non vogliamo usare altri vocaboli) le nuove Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 del 10 marzo 2021 (che ha di fatto aggiornato il Piano Vaccinale Nazionale) emanato dal Ministero della Salute, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall’Istituto Superiore di Sanità,dall’Age.na.s. e dall’Aifa nella Categoria 1 (Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave) è stata inserita apposita Tabella 2 dove sono stati inclusi i Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3** e familiari conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto e non come recita la raccomandazione solo il personale del comparto scuola;

e mentre altre Regioni d’Italia hanno già iniziato a vaccinare i soggetti autistici (vedi la Regione Lazio) mentre altre (la Regione Campania) hanno siglato un accordo specifico con i medici di medicina generale, per la somministrazione prioritaria ai cosiddetti soggetti fragili che i medici conoscono in maniera capillare, qui da noi, invece non si fa altro che emettere comunicati stampa a iosa, senza poter avere la certezza della vaccinazione, una protezione che si traduce contro un isolamento che stanno vivendo i ragazzi e adulti che non riescono ad indossare la mascherina, ad esempio e, nei casi di grave ritardo mentale associato, non riescono ad avere comportamenti adeguati in osservanza delle misure anti- Covid vigenti;

non è immaginabile l’eventualità di un ricovero in ospedale, tantomeno in terapia intensiva. E non bisogna commettere l’errore di pensare che l’autismo riguardi solo i bambini: esiste un esercito di autistici adulti, assistiti solo da genitori anziani ormai allo stremo.

Alcune regioni come detto hanno già iniziato a vaccinare i soggetti fragili e chi li assiste;

alla vigilia della Giornata mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo del 2 Aprile sarebbe auspicabile che anche “la Regione Calabria lo faccia”, possibilmente senza ulteriori comunicati stampa osceni ma con decisioni ed indicazioni di assoluta certezza”.