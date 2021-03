Tamponi Covid per utenza esterna su prenotazione, al Pugliese a partire da lunedì prossimo

Tamponi molecolari Covid, tamponi rapidi e test sierologici anche da esterno a partire da lunedì prossimo a cura dell’azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.Il nuovo erogatore denominato Covid 19 tamponi e test esterni prevede che si possa prenotare attraverso Cup 0961 789789. Lo rende noto la stessa azienda ospedaliera. Nel dettaglio l’utenza potrà usufruire su prenotazione dei seguenti servizi.

1) tampone molecolare SARS-CoV-2 RNA con ricetta bianca e tariffa € 61.59;

2) test sierologico per la ricerca di Anticorpi IgG anti 4 proteine del CoV-2 con richiesta del medico di famiglia su ricetta rossa cod.91.13.2 e tariffa € 36.20;

3) ricerca Antigene N CoV-2 su tampone con richiesta ricetta rossa cod.91.13.5 e tariffa € 12.10. Il servizio sarà attivo da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 per gli esami sierologici, dalle 12 alle 14 per quelli molecolari.

L’ ambulatorio dove saranno erogate le prestazioni è sito al secondo piano dell’ Edificio Poliambulatori (e seguire le indicazioni “sala tamponi”).