Giornata mondiale autismo, anche la fontana del Politeama si illumina di blu

“Anche l’amministrazione comunale di Catanzaro aderisce alla Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo in programma venerdì 2 aprile”.

Lo ha detto l’assessore alle Politiche sociali Lea Concolino. Domani, la fontana del teatro Politeama verrà illuminata di blu nell’ambito dell’iniziativa #IlBluAddosso. “Come tante altre città – ha detto la delegata della giunta Abramo – abbiamo scelto un luogo simbolo del capoluogo per sensibilizzare l’opinione pubblica e testimoniare la vicinanza delle istituzioni alle persone autistiche e alle loro famiglie, che con la pandemia hanno purtroppo aggiunto nuovi problemi a quelli che già avevano”.

L’assessore ha sottolineato come “l’amministrazione ha da sempre affiancato e affiancherà la sezione catanzarese dell’Angsa, composta da genitori di persone affette da autismo, e le altre associazioni impegnate in questo settore, in iniziative finalizzate a migliorare l’assistenza e la qualità della vita della gente che soffre di disturbi dello spettro autistico”. La Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo è stata indetta dall’assemblea generale delle Nazioni unite nel 2007. Oltre ad illuminare il Politeama, l’assessore Concolino parteciperà, sempre domani (ore 16:30), a un convegno on line organizzato sul tema dall’Angsa.