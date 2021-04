Giornata mondiale autismo: videoforum organizzato domani dalla sezione di Catanzaro

In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’ autismo, che si celebra ogni anno il 2 aprile, l’Associazione nazionale genitori perSone con autismo (Angsa), sezione di Catanzaro, ha organizzato per domani un webforum sul tema “Autismo tra presente e futuro” per fare il punto sulle iniziative presenti e future che interessano le famiglie con autismo su tutto il territorio.

All’incontro programmato per le ore 16 prenderanno parte l’assessore comunale alle politiche sociali del Comune di Catanzaro, Lea Concolino; l’assessore comunale alla pubblica istruzione, Concetta Carrozza; il direttore S.C. Neuropsichiatria Infantile dell’Asp di Catanzaro, Giuseppina Russo; la psicologa e psicoterapeuta S.C. Neuropsichiatria Infantile dell’Asp di Catanzaro, Lorena Silipo; la presidente “ANGSA Lazio Onlus” Stefania Stellino. A portare una testimonianza molto importante, sarà Barbara Llamos, madre di Ares, un ragazzo con autismo, e autrice del noto blog “Autismo come ho fatto”. Le conclusioni dei lavori saranno affidate al presidente di “ANGSA Catanzaro OdV/ETS”, Alfonso Ciriaco.

Per celebrare la giornata dedicata all’autismo, durante l’incontro sarà proiettato un video che l’Angsa Catanzaro ha realizzato con le foto di alcuni ragazzi con autismo insieme alle loro famiglie, sulle note di una canzone inedita dedicata al rapporto tra genitori e figli.

Il forum si terrà su piattaforma digitale e potrà essere seguito attraverso la diretta facebook sulla pagina di Angsa Catanzaro dove sarà possibile anche inviare delle domande che saranno lette nel corso dell’incontro.

Link pagina facebook: https://www.facebook.com/angsa.catanzaro