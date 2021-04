Buona sanità, un lettore: “Amore e professionalità al reparto di Ematologia oncologica del Ciaccio”

Il reparto di Ematologia oncologica del presidio Ciaccio? Una eccellenza. A sostenerlo è un nostro lettore che da tempo è vicino alla moglie nella battaglia contro un brutto linfoma. Due anni fa la terribile diagnosi e qualcuno aveva anche azzardato “che sei mesi di vita fossero addirittura troppi”. E invece la signora ha iniziato a combattere e grazie alle terapie ha visto la luce in fondo al tunnel.

Cure e terapie che sono state dapprima affrontate a Milano ma poi sono proseguite nel reparto di Ematologia Oncologica del Ciaccio dove “professionalità e amore vanno raccontate con orgoglio”, dice Massimiliano Giglio, marito della paziente oncologica. “Il reparto guidato dal primario dottor Levato – racconta Giglio – è una eccellenza sanitaria sotto tutti i punti di vista. Oss, personale infermieristico e medici trattano il malato come fosse uno di famiglia. Professionalità e umanità vanno a braccetto e nei duri momenti di chemioterapia riesci a sentire il loro affetto e la loro vicinanza che, a volte, supera addirittura la loro bravura professionale. Mia moglie è rinata soprattutto nell’anima grazie ad un gruppo di lavoro che dovrebbe rappresentare un orgoglio non solo per me ma per l’intera città”.