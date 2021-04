Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, anche la Cittadella regionale si illumina di blu

Su proposta degli assessori all’Istruzione a alle Politiche sociali, Sandra Savaglio e Gianluca Gallo, anche la Regione Calabria aderisce alla “Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo”.

Questa sera, dall’imbrunire e per tutta la notte, la Cittadella “Jole Santelli” sarà illuminata di blu, così come avverrà per molti monumenti, piazze ed edifici pubblici in tutto il mondo.

Una iniziativa che ha incontrato la totale adesione del presidente della Regione, Nino Spirlì, che sottolinea la sua «vicinanza alle persone affette da autismo e alle loro famiglie».

«Un gesto simbolico – spiegano Gallo e Savaglio – che accompagna quanto questa Giunta sta compiendo, concretamente, in termini di programmazione a sostegno delle famiglie con persone colpite dallo spettro autistico. È importante sensibilizzare alla conoscenza e consapevolezza di un disturbo che riguarda ogni aspetto dell’essere della persona e colpisce molte famiglie italiane e calabresi».