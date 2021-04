Vaccinazione anticovid, anche a Sellia Superiore avviata la campagna per gli over 80

Ha preso il via anche a Sellia Superiore la campagna di immunizzazione contro virus pandemico: anche qui priorità ai cittadini over 80.

Ieri, presso Centro prelievi, è stato allestito il punto vaccinale territoriale e nulla è stato lasciato al caso

Ogni utente è stato contattato e convocato con indicazione di un orario preciso per iniezione. Scopo: evitare possibili assembramenti.

Si è partiti dalla classe del 1924 per arrivare al 1935: a Sellia non solo gli anziani sono tanti, ma sono un punto di riferimento imprescindibile e motore di affetti per tutti.

Ad occuparsi delle inoculazioni del siero il medico curante del paese Costantino Marcello Laface e anche il primo cittadino Davide Zicchinella, anche pediatra.