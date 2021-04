A Pentone la vaccinazione per gli over 80 è quasi conclusa

Non solo per i cittadini oltre gli 80 anni, i piccoli Comuni, se adeguatamente sostenuti da Regione e Governo, sono in grado di vaccinare tutta la popolazione interessata del proprio contesto territoriale.”

Il primo cittadino di Pentone Vincenzo Marino auspica un ruolo attivo degli Enti locali nell’ impegnativa campagna di immunizzazione, lo fa esortando la Regione Calabria e anche il Governo a delegare compiti e responsabilità, lo fa proponendo un maggiore coinvolgimento dei piccoli Comuni: “Abbiamo dimostrato– argomenta ancora giovane Sindaco- di avere le risorse umane per dare risposte celeri, ma servono sinergie con altri Enti governativi.”

Pentone è in procinto di concludere in questa settimana la vaccinazione degli ultrà ottantenni e anche qui si registra unità di intenti tra medicina territoriale, volontariato e Amministrazione comunale: diversi i volontari impegnati, compreso il Comitato di Quartiere di Sant’Elia; prezioso il contributo dei medici di famiglia Anna Maria Trapasso, Giovanni Primerano, Nicola Citriniti e Francesco Greco; Comune di Pentone in prima linea con lo stesso sindaco, l’assessora Anna Pullano, il vicesindaco Domenico D’Agostino e il capogruppo Vincenzo Marino.

Per sconfiggere il virus serve la comunità: anche Pentone lo sa.