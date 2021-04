Aned Calabria: ‘Giacomino Brancati nuovo direttore Dipartimento Tutela della Salute è speranza nel futuro’

Alla luce di comprovata positiva attività in materia nefrodialitica – unitamente ad altre storiche figure del Dipartimento come Rosalba Barone e Bruno Zito, sempre nel cuore dai malati di rene – l’esperienza, la professionalità e la sensibilità del neo direttore Giacomino Brancati, oggi, si è manifestata con la immediata approvazione della Commissione Regionale per il monitoraggio della rete nefrodialitica. Commissione Regionale, Aned la invocava da anni – che arricchisce dopo l’approvazione dellla rete nefrodialitica regionale di altro efficace strumento la nostra rete calabrese.

La Commissione Regionale, seconda in Italia dopo quella laziale, avrà il compito di:

– monitorare il corretto funzionamento dei Centri della rete e l’applicazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) nelle aziende sanitarie;

– sviluppare tutte le azioni programmatiche previste nel documento della rete nefrodialitica approvato con DCA n. 123/2020;

La costituzione della Commissione Regionale, ben curata dal dirigente medico Liliana Rizzo del Settore nr 6 del Duipartimentoi, sarà l’arma vincente per eliminare le tante disfunzioni strutturali e impiantistiche della rete nefrodialitica, ma anche di uniformare gestioni finora personalistiche soprattutto in materia di dirigenza aziendale.

