La macchina vaccinale calabrese dovrebbe subire una forte accelerazione grazie all’attivazione dell’hub allestito all’interno dell’Ente Fiera di Catanzaro che da domani partirà con la vaccinazione dei primi 500 soggetti con età superiore ai 70 anni, che non presentano fragilità per patologia, e che si sono prenotati sulla piattaforma online di Poste Italiane. Il vaccino anti-covid previsto e disponibile per questa categoria di soggetti è quello di AstraZeneca e non saranno accettate persone che si presenteranno direttamente al centro senza prenotazione.

Queste le principali direttive fornite nel corso dell’inaugurazione del Centro vaccinale che si è tenuta questo pomeriggio alla presenza del presidente f.f. della Regione Nino Spirlì, del Commissario ad acta per la sanità Guido Longo, del commissario dell’Asp di Catanzaro, Luisa Latella, dei direttori generali dei dipartimenti Protezione civile e Tutela della Salute, Fortunato Varone e Giacomino Brancati, del prefetto di Catanzaro Maria Teresa Cucinotta e del sindaco di Catanzaro Sergio Abramo. Il centro vaccinale è stato allestito dalla Protezione civile in collaborazione con l’Esercito.

«Ingranata la marcia giusta»

«Continuiamo ad essere impegnati a 360 gradi in questa fase della campagna vaccinale – ha spiegato il presidente Spirlì – con l’apertura di nuovi hub e centri di distretto. Abbiamo ingranato la marcia giusta. Avremmo potuto fare prima – ha sottolineato ancora il presidente – se avessimo avuto la stessa Sanità delle altre regioni e non un sistema indebolito da 30 anni. Perciò i risultati che stiamo ottenendo in questo momento sono molto importanti e sono da ricondurre ai notevoli sforzi comuni compiuti da tante entità come Protezione civile, Croce rossa, associazioni di volontariato, commissari delle Aziende sanitarie e ospedaliere e il commissario Longo, affiancato dalla Giunta regionale».

«Vaccinare in fretta altrimenti la situazione si complica»

«Sabato abbiamo raggiunto la quota di 11.700 vaccini giornalieri in Calabria- ha detto il commissario Longo -, e speriamo di poter mantenere questo trend. Adesso inauguriamo un altro hub vaccinale a Catanzaro perché bisogna vaccinare in fretta altrimenti la situazione potrebbe diventare molto complicata».

«Arriveremo a 2.400 vaccini al giorno all’interno dell’Ente Fiera»

Si inizierà con 500 vaccini al giorno nell’hub catanzarese, per poi aumentare successivamente: «Oggi – ha spiegato Varone – è una giornata importante. Inauguriamo questo hub all’Ente Fiera, uno di quelli che abbiamo aperto insieme al commissario Figliuolo. Da ieri è attivo il punto di Cirò – ha aggiunto – cui si aggiunge da domani questo di Catanzaro, poi anche Mesoraca. Nella prossima settimana avremo in funzione anche Corigliano-Rossano e Siderno. È un centro che ha la possibilità di effettuare, da domani, 500 vaccini al giorno, che poi passeranno a 1.200. Successivamente, non appena avremo la disponibilità dei vaccini, ci sarà una capacità raddoppiata a 2.400».

«Le prenotazioni continuano ad arrivare e questo dato ci conforta»

Sarà l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ad assicurare la gestione amministrativa e logistica sanitaria del centro. L’Asp si occuperà anche dell’approvvigionamento dei vaccini e della gestione dei calendari di prenotazione (8-14 e 14-20) attraverso l’utilizzo della piattaforma di Poste Italiane.

«Se avessimo più vaccini – ha detto la Latella – la campagna vaccinale procederebbe meglio. In questo momento, a parte astrazeneca, abbiamo una carenza di altri vaccini. Un grande contributo lo stanno offrendo i medici di medicina generale con gli over 80. Credo che bisognerebbe estendere il loro supporto anche con gli over 70. Le prenotazioni comunque continuano ad arrivare e questo dato ci conforta. Una volta che arriverà il vaccino a dose unica saremo capaci di coprire tutti i territori».

Il personale sanitario necessario ad effettuare i turni di vaccinazione sarà messo a disposizione dalla Croce Rossa.

«L’Ente Fiera è stata la soluzione migliore»

L’idea di creare l’hub vaccinale all’interno dell’Ente Fiera è stata portata avanti dal sindaco di Catanzaro Sergio Abramo che ha messo fin da subito a disposizione la struttura: «E’ con un pizzico di soddisfazione e di orgoglio – ha detto Abramo – che vivo questa giornata perché credo sia stata la soluzione migliore e sono felice di vedere tanti volontari e personale sanitario dedito a questa importante campagna vaccinale. Speriamo presto di raddoppiare ed anche triplicare».

I “furbetti” dei vaccini

Sulle polemiche relative ai numeri dei vaccinati della categoria “altro”, il presidente Spirlì ha dichiarato che «del furbetto in Calabria, così come ovunque, ce ne si può accorgere solo dopo. Pescheremo il vaccinato ed il vaccinatore, ma non ci sarà una gogna mediatica. Anche il peggiore dei colpevoli ha diritto ad essere trattato secondo giustizia».

Questione ex Villa Bianca

Incalzato dai giornalisti sulla questione dell’ex Villa Bianca, Spirlì ha annunciato che «sono stati collocati i primi letti per arrivare a 40 posti nell’arco massimo di dieci giorni. È stato superato un problema strutturale, mancavano da anni dei permessi dei Vigili del fuoco e la Protezione civile si è assunta l’onere di aiutare il Mater Domini a superare gli ostacoli con un progetto ad hoc. La mia proposta è quella di allestire tre ospedali covid per la zona nord, centro e sud della Calabria. Per la provincia di Cosenza, sono stati recuperati altri 50 posti tra Acri, Rossano e Cetraro. Gioia Tauro potrebbe essere riconfermato ospedale covid, una soluzione per bloccare l’aumento dei contagi proporzionale alla liberta’ che forse sarebbe stato meglio evitare».