Sarà inaugurato questo pomeriggio il centro vaccinale hub allestito dalla Protezione civile presso l’ente fiera di Catanzaro, messo a disposizione dal Comune di Catanzaro, che prevede in una prima fase l’attivazione di 5 linee vaccinali, per un totale di 500 vaccinazioni al giorno, che saranno successivamente portate a 10 con contestuale raddoppio delle dosi somministrate.

Sarà l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ad assicurare la gestione amministrativa e logistica sanitaria del centro. Secondo quanto concordato nella riunione operativa dello scorso 29 marzo con i diversi soggetti istituzionali interessati, infatti, l’Asp di Catanzaro si occuperà della fornitura dei vaccini e di tutte le attività necessarie al funzionamento del centro hub, dal trattamento dei dati personali all’attività datoriale, alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario e amministrativo, alla fornitura dei farmaci e dei presidi sanitari, alla sanificazione giornaliera dell’area, allo smaltimento di rifiuti speciali. Sempre il personale dell’Asp si occuperà della gestione dei calendari di prenotazione attraverso l’utilizzo della piattaforma di “Poste Italiane”.

Foto 4 di 4







Il comitato regionale di Croce Rossa, a seguito della stipula della convenzione con il Commissario alla sanità, metterà a disposizione per ogni turno di vaccinazione (8-14 e 14-20) 5 medici, 7 infermieri, 4 oss, un’ambulanza con relativo equipaggio e 7 volontari per attività amministrativa.

DOVE PRENOTARSI

E’ opportuno ricordare che per essere vaccinati presso l’hub ci si deve prenotare presso la piattaforma di Poste italiane. Attualmente, possono prenotarsi i soggetti con età superiore ai 70 anni che non presentano fragilità per patologia. Non ci si può presentare direttamente al centro senza prenotazione.

Il vaccino anti-covid previsto e disponibile per questa categoria di soggetti è quello di AstraZeneca.