Covid, nuova vittima a Botricello. Morta una donna di 74 anni ricoverata al Pugliese

Settima vittima con Covid-19 a Botricello. Era ricoverata al Pugliese-Ciaccio e le sue condizioni erano progressivamente peggiorate Si tratta di una donna di 74 anni molto nota in paese per la sua attività di collaboratrice scolastica.

“Era detta “Gorina la bidella”- ricorda l’ex vicensindaco ed attuale consigliere comunale di minoranza Salvatore Puccio sul suo profilo Facebook -rappresenta la classica storia della caparbietà botricellese: da sola, dopo essere rimasta vedova in giovane età, ha portato avanti una famiglia e ha sempre avuto un sorriso e una carezza per i tanti alunni che ha visto passare dalle nostre scuole. Un’altra grave perdita per la nostra comunità”.

Il comune di Botricello, dove il numero di attualmente positivi supera le cento unità. è da ieri zona rossa. Solo ieri aveva pianto un’altra vittima un uomo di 55 anni operaio e volontario della Croce rossa.