Decreto governativo Covid, sindacato infermieri Nursing Up chiede delucidazioni

Il Segretario della Nursing up della azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio Vito Mellace lettera aperta a tutti i Sindacati, i Direttori Generali dell’Aziende Ospedaliere e Territoriali della Calabria, a tutti i responsabili della Sanità Calabrese

Chiede delucidazioni riguardo la destinazione dei fondi del Decreto Governativo Covid – 19 di 16.000.000,00 Euro.

Visto dopo tante domande ed avuto tante risposte non si capisce se questi fondi siano per il personale Sanitario Calabrese o per affrontare il periodo di emergenza per gli accessori delle varie aziende.

Se non erro il 25-02-2021 il commissario Dott. Longo sul Corriere della Calabria comunica di aver sbloccato al personale Sanitario Calabrese il Decreto Governativo (cura Italia) suddividendo in varie categorie a rischio la remunerazione in tre fasce ( alto, medio e basso) per un totale di 14.000.000,00 di Euro.

Ma io mi domando a chi sono destinati questi fondi? Al personale Sanitario o alle Aziende per affrontare l’Emergenza Covid?

Gli Operatori Sanitari Calabresi non sono EROI ma sono dei lavoratori appartenenti alla Sanità Italiana come gli operatori sanitari delle altre regioni Italiane visto che in tutta Italia sono già stati remunerati i fondi cura Italia nel 2020.

Mi rivolgo a tutti voi per poter risolvere al più presto questa problematica affinchè tutti gli Operatori sanitari calabresi si sentano orgogliosi ed onorati di fare parte. Alcuni di noi hanno dato la propria vita affinchè tutto succeda nel loro ricordo speriamo che tutte le promesse fatte dalla Regione Calabria vengano mantenute, quindi chiedo un tavolo rotondo dove incontrarci tutti insieme per capire la situazione attuale e dare delle risposte a tutti gli Operatori Sanitari.

Colgo l occasione di rivolgermi a tutti i calabresi rassicurandoli e consigliandoli di fare senza paura il Vaccino per risolvere questa problematica universale (PANDEMIA).