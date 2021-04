Postazione SEU 118 Girifalco: sindaci del Comprensorio convocati dalla Terza Commissione regionale

È stata convocata per martedì 20 aprile la delegazione del comitato dei sindaci costituito nel corso del Consiglio comunale indetto a difesa della postazione SEU 118 di Girifalco e svoltosi lo scorso 7 aprile.

Stamattina il sindaco Pietrantonio Cristofaro, con nota prot. N. 3621 del 15 aprile, ha, quindi, informato, tramite pec, i sindaci. Nel corso della stessa seduta della Terza commissione regionale sarà discusso un altro tema importante per il nostro Comprensorio: l’avvio delle attività funzionali delle Rems.

Come concordato in sede di Consiglio comunale, per come si evince dalla delibera n. 8 del 7 aprile, il comitato dei sindaci porterà in Commissione le istanze del territorio per poi determinarsi sul prosieguo di una battaglia che, per come condiviso da tutti i presenti, ha nell’audizione della Terza Commissione il suo primo (ma non ultimo) step.