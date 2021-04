Dal commissario Longo ok ad altri vaccini per soggetti fragili da destinare all’Ente Fiera

“Sono arrivate rassicurazioni dal commissario ad acta per la sanità calabrese, Guido Longo, in merito all’opportunità di ampliare la disponibilità delle tipologie di vaccini in uso all’hub dell’ente fiera di Catanzaro, in modo da venire incontro ai bisogni di tutte le categorie di soggetti fragili”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni.

“In questa prima fase di attivazione del centro vaccinazione, infatti, la possibilità di somministrare solo dosi di Astrazeneca ha, di fatto, escluso tanti cittadini che, pur prenotandosi correttamente sulla piattaforma, sono stati rimandati indietro in quanto portatori di patologie.

Disagi che ho prontamente segnalato, appellandomi alla sensibilità delle autorità regionali: la mia richiesta è stata recepita in modo concreto e fattivo dal commissario Longo che ringrazio, anche a nome di tutti gli utenti interessati.

L’auspicio ora – conclude Polimeni – è che si proceda, nel più breve tempo possibile, con la distribuzione degli altri vaccini, potenziando la risposta sanitaria dell’hub del quartiere Lido e garantendo pieni diritti a tutti i cittadini“.