Medici, Vincenzo Antonio Ciconte nel comitato centrale della Fnomceo

Il presidente dell’Ordine dei Medici di Catanzaro, Vincenzo Antonio Ciconte, è stato eletto per il quadriennio 2021-2024 nel Comitato centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeo).

Un ruolo che Ciconte aveva già ricoperto in passato, a conferma della forte considerazione del presidente in tutta Italia. Si tratta – si legge in una nota stampa – di un riconoscimento importante per la Calabria e l’Ordine dei Medici di Catanzaro. Il Comitato è un organo, composto da 15 presidenti degli Ordini dei Medici provinciali, che regola l’attività di tutta la Federazione.

Una classe medica che va continuamente alla ricerca di innovazione, confronto e dibattito su quelle che sono le tematiche del futuro inerenti la sanità e la tutela del paziente: questo è il percorso fortemente voluto, tracciato e seguito da Ciconte. Infatti, l’Ordine dei Medici di Catanzaro ha sempre posto in questi anni grande attenzione nei confronti dei suoi iscritti, proponendo attività che abbracciano la categoria a 360°, dalla deontologia all’etica medica, dalla comunicazione al management.