Sanità: il 3 maggio videoconferenza Speranza-sindacati Calabria

Il ministro della Salute Roberto Speranza, su richiesta dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil della Calabria, Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo, ha convocato un incontro in videoconferenza per giorno 3 maggio alle ore 10.00 per un esame della situazione sanitaria calabrese. Ne ha dato notizia il segretario generale regionale della Cgil Calabria Angelo Sposato.