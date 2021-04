S.Anna Hospital, Vono: “Chiesto incontro urgente con i ministri Speranza e Lamorgese”

“Fermo restando che i commissari straordinari nominati per ripristinare condizioni di legalità nella sanità calabrese, devono assicurare il diritto alla salute di tutti e il diritto a mantenere i posti di lavoro, sempre nel pieno rispetto della giustizia e della trasparenza, ho formalmente richiesto ai ministri Speranza e Lamorgese, un incontro urgente, alla loro presenza, con i commissari dell’Asp di Catanzaro, il commissario alla sanità e il Cda del Sant’Anna Hospital per trovare una soluzione chiara e immediata per scongiurare la grave chiusura della struttura a difesa di pazienti meno abbienti e dei lavoratori”. Lo afferma in una nota la senatrice di Italia Viva, Silvia Vono. (ANSA).