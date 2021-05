L’Asp convoca il Sant’Anna Hospital per il contratto 2021

L’Asp di Catanzaro ha convocato la clinicia cardiologica Sant’Anna Hospital per programmare le attività assistenziali funzionali agli accordi contrattuali per il 2021.

La struttura di eccellenza nelle cure delle patologie cardiovascolari è stata convocata dall’Asp per il prossimo 21 maggio.

Un segno di speranza per la struttura sanitaria per la quale giorni fa la stessa azienda sanitaria aveva intanto deciso di non firmare il contratto 2020 fino alla conclusione dell’inchiesta ‘Cuore matto’.

Rimane quindi sempre piena di punti interrogativi la vertenza della clinica. Proprio oggi, Primo Maggio, è previsto un sit in di fronte alla struttura, nel quartiere di Pontepiccolo, che vedrà a protestare dipendenti, famiglie, cittadini, affiancati anche da esponenti politici e della società civile.