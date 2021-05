Sit in di sostegno per il S.Anna Hospital per il centrosinistra catanzarese

Si è svolto questa mattina organizzato dal centrosinistra davanti al Sant’Anna Hospital a Catanzaro un sit in di solidarietà a favore dei lavoratori della struttura a rischio chiusura.

A manifestare oltre ad esponenti anche alcuni movimenti civici. Un momento emblematico oltre che ovviamente per le motivazioni instrinseche e principali del sit in, quello della tutela di 300 posti di lavoro e di una struttura sanitaria di eccellenza, perchè, come alcuni partecipanti della manifestazione hanno anche confermato, può essere considerato un passaggio importante di un vero e proprio laboratorio politico in vista della costituzione di un nuovo centrosinistra catanzarese.

Vi hanno preso parte oltre al Pd ,Articolo 1, Europa Verde, Italia Viva, e Movimento Cinque Stelle. Tra gli esponenti politici come il consigliere regionale Francesco Pitaro, l’ex presidente della Provincia Enzo Bruno, il consigliere comunale Antonio Corsi del gruppo Misto in rappresentanza anche di altri consiglieri e il deputato pentastellato Paolo Parentela.