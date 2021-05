Montepaone, prima vittima di covid-19. A Chiaravalle nucleo familiare isolato e situazione sotto controllo

“Con profonda tristezza piangiamo la prima vittima di Covid-19 nel nostro comune. E’ per me molto doloroso condividere con voi questa notizia, purtroppo Mariangela non ce l’ha fatta. Ai familiari e parenti tutti le nostre più sentite condoglianze”. Lo ha scritto su facebook il primo cittadino di Montepaone. Con lo stesso mezzo il sindaco di Chiaravalle ha fatto sapere che nel paese ci sono 16 nuovi casi positivi ma la maggior parte di loro sono casi riscontrati da tempo e facenti parte di un nucleo familiare già isolato e che sta bene. Situazione sotto controllo.