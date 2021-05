Tribunale Libertà annulla interdizioni per due ex commissari Calabria

Il tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato le misure di interdizione che erano state emesse dal tribunale di Cosenza a carico degli ex commissari alla Salute Saverio Cotticelli e Massimo Scura. La misura cautelare di dodici mesi era scattata nell’inchiesta Sistema Cosenza condotta dalla procura bruzia sugli ammanchi vorticosi nei bilanci dell’Asp Cosenza per il triennio 2015-2017 in cui risultano coinvolte figure apicali della sanità calabrese e cosentina in particolare.