Sant’Anna, scende in campo il sindaco che come prima mossa intende incontrare il Cda

Ha tutte le intenzioni di far sentire la sua voce nella vicenda Sant’Anna il sindaco Sergio Abramo. Il primo cittadino infatti ha palesato, durante la riunione con i capigruppo, l’intenzione di convocare il Cda della clinica per giovedì, alla vigilia del consiglio comunale.

(la notizia sulla riunione tenutasi oggi all’Asp)

In quell’occasione il sindaco cercherà di capire se ci sono margini di trattativa tra il Cda in carica, nominato dalla proprietà e l’Asp e soprattutto se il Comune potrà farsi portavoce davanti alla triade commissariale. Nel caso in cui i muri, dall’una e dall’altra parte, risultino invalicabili, Abramo, sentito il consiglio comunale, prenderà una posizione netta al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e le prestazioni sanitarie della clinica da mesi ormai al centro di complesse vicende giudiziarie, da un lato, e da problemi gestionali dall’altro.