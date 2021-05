Vaccinazioni, riscontri positivi dai Vax days. Percentuale di somministrazione ora all’81 per cento

E’ salita all’81 per cento la percentuale di somministrazione di dosi di vaccini Covid 19 in Calabria al termine della 4 giorni di Vax days. Il dato sul portale nazionale è aggiornato alle ore 6 di questa mattina.

Riscontri quindi positivi dall’ultima iniziativa anche se la nostra regione, stando sempre ai dati nazionali è molto dall’87.2% della media nazionale e passa dall’ultimo al penultimo posto di questa graduatoria, precedendo solo la Sicilia che nelle ultimi giorni sta vivendo una particolare disaffezione nei confronti soprattutto del siero Astrazeneca.

Tornando alla Calabria sono 601mila le dosi finora somministrate dall’inizio della campagna prevalentemente soggetti fragili e caregiver (170mila) e over 80 senza priorità (134388). Sono in tutto 100mila circa, complessivamente quelle somministrare agli utenti tra i 60 e gli 80 anni senza priorità.

Intanto la Protezione Civile ricorda su Facebook di avere attivato un centralino – 0961 789775 – e una mail info.vaccini@regione.calabria.it dedicati, stiamo facendo dirette ogni giorno per rispondere alle vostre domande, con la possibilità di segnalare i propri disagi anche via social, Facebook e Instagram. Tutto ciò per dare risposte h24. Un approccio che si sta rivelando efficace per affrontare un problema serio come la pandemia ed essere vicino alla gente in tutti i modi possibili. Ne sono la prova gli innumerevoli messaggi di ringraziamento che stiamo ricevendo.