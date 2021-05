Campagna vaccinale, in Calabria somministrate oltre 650mila dosi

La Calabria non è più ultima nella somministrazione dei vaccini in relazione anche al rapporto del numero di popolazione. Il dato emerge da diversi giorni sul portale dedicato dal Governo sulla campagna vaccinale che quotidianamente dirama i numeri regione per regione. Secondo la tabella pubblicata ieri alle ore 17.21, in Calabria sono state somministrate 666.546 dosi ovvero l’81% degli aventi diritto tenendo contro dei numeri di inoculazioni consegnate alla nostra regione. Non mancano criticità organizzative, segnalate anche dai nostri lettori e riportate sulle nostre pagine, ma la situazione è in netto miglioramento.