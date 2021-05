Cisl Fp a commissario Azienda Mater Domini: troppe problematiche irrisolte

Dopo vari incontri tenuti con il Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Mater Domini Giuseppe Giuliano – scrivono Antonio Cristofaro, Sergio Maida, Antonio Curcillo del sindacato Cisl Fp a tutt’oggi le problematiche evidenziate non hanno trovato la giusta soluzione.

Importanti istituti contrattuali quali, la produttività relativa agli anni 2018-2019, i buoni pasto non erogati agli aventi diritto da circa un anno e mezzo, la carenza in alcune unità operative. di personale Infermieristico, Tecnico ed Oss attendono risposte immediate e non più procrastinabili. La mancata applicazione di accordi già sottoscritti sta avendo ricadute economiche negative per i dipendenti. La carenza di personale costringe le esigue unità in servizio ad enormi sacrifici soprattutto in questo periodo di pandemia, mettendo a repentaglio l’incolumità psico-fisica degli stessi nonchè creando notevoli difficoltà per l’organizzazione delle attività di alcune unità operative. la cui mole di lavoro è aumentata in modo esponenziale, in quanto, devono far fronte anche all’emergenza –urgenza e si rischia la mancata assistenza agli utenti.

Alla luce di quanto esposto la Cisl Fp chiede al Commissario Straordinario di intervenire tempestivamente al fine di individuare le responsabilità e rimuovere gli ostacoli che non consentono l’erogazione della produttività e dei buoni pasto e chiede altresì che si proceda all’assunzione del personale necessario attraverso le procedure previste dalla normativa in tema anche di Covid per consentire a chi gestisce il personale sanitario di applicare in maniera corretta il DCA 192. La Cisl Fp attende con urgenza che il Commissario dia le dovute risposte alle problematiche evidenziate e proclama sin da ora lo stato di agitazione del personale.