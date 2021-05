Costanzo: “Il complotto contro il Sant’Anna Hospital viene fuori. La “triade” commissariale nemica della città”

Il complotto contro il Sant’Anna Hospital e le sue eccellenze finalmente viene fuori. Il diabolico piano prevede la cancellazione della cardiochirurgia privata di Catanzaro e il suo trasferimento all’ospedale di Lamezia Terme, in regime di convenzione con il Policlinico Universitario. La nota dei sindaci e delle associazioni del Lametino ha squarciato il velo di mistero e di ipocrisia che da mesi circonda la crisi della prestigiosa struttura privata del Capoluogo. Abbiamo il sospetto che la triade commissariale dell’Asp – che non a caso noi vorremmo mandare a casa – stia al gioco o, addirittura, sia ispiratrice di tale indegna manovra. Spero che aprano gli occhi il sindaco Abramo, che è sempre molto indulgente e tenero con il commissario dell’Asp Luisa Latella, e i consiglieri comunali che non hanno inteso firmare la nostra mozione di sfiducia ai commissari, prima che si verifichi l’irreparabile.

Noi pretendiamo che nel contratto 2021 tra l’Asp e il Sant’Anna Hospital vengano confermate tutte le funzioni e tutti i servizi fin qui svolti dall’ospedale privato del Capoluogo, ovviamente con in testa la cardiochirurgia. Anche la Regione e il Commissario Longo non si azzardino a modificare i termini contrattuali e ad indebolire il Sant’Anna a vantaggio di altre realtà territoriali.

La triade commissariale, con in testa il prefetto Latella, si sta dimostrando la principale nemica del Sant’Anna e della città di Catanzaro. Ora ci attendiamo una parola ferma e decisa del sindaco Abramo. Dimentichi i suoi rapporti personali con il prefetto Latella e dica una parola chiara: la cardiochirurgia del sant’Anna non si tocca. Per l’ospedale di Lamezia Terme si pensi, piuttosto, ad un potenziamento della cardiologia e ad altri servizi alternativi. La frammentazione non serve a nessuno, mettere in discussione le realtà esistenti sarebbe altamente dannoso.

Noi riproponiamo con forza l’esigenza di sostituire l’attuale terna commissariale e con la stessa forza chiediamo che venga sanata la questione del contratto 2020, le cui risorse sono fondamentali per la ripresa dell’attività del Sant’Anna. Si passi dalle parole ai fatti.

Sergio Costanzo, Capogruppo FareperCatanzaro