Farmacie: oggi la mobilitazione nazionale per il Contratto, bloccato da otto anni

Oggi la seconda giornata di mobilitazione nazionale dei dipendenti delle Farmacie, che vedono il loro CCNL, sottoscritto da Filcams CGIL – Fisascat CISL – Uiltucs UIL, bloccato da otto anni. Si terrà un’assemblea regionale- scrivono i sindacati in una nota congiunta – alla quale prenderanno parte i Segretari Generali delle Categorie per discutere la situazione nazionale che vede la parte datoriale, Federfarma, assolutamente ostica nei confronti di chi, particolarmente nella fase Pandemica, ha dato il cuore e l’anima per aiutare ad alleviare le sofferenze e le angosce di chi ha sofferto e soffre; rischiando sulla propria pelle, mettendo a repentaglio salute e sicurezza, i dipendenti delle farmacie, non si sono mai sottratti al loro dovere, cosa che invece stanno vergognosamente facendo i titolari.

Non è da meno la nostra Calabria, dove il Commissario alla Sanità ha sottoscritto un Protocollo con Federfarma sulle vaccinazioni (che non riusciamo a scaricare dalle pagine ufficiali della Regione, ne ha riceverlo seppur ne abbiamo chiesto copia) che sembra secretato e nel quale sono stabiliti i compensi che i titolari riceveranno per ogni dose somministrata. Nessun compenso invece, nonostante le richieste delle Segreterie Nazionale, a chi quotidianamente lavora per aprire le saracinesche e servire i clienti.

Filcams CGIL – Fisascat CISL – Uiltucs UIL della Calabria invitano la Regione ad aprire lo sguardo verso il popolo Calabrese e non solo verso sigle ed associazioni datoriali che sono diventati gli interlocutori privilegiati di una classe dirigente che non vuole vedere la sofferenza dei propri cittadini. Chiediamo che i compensi siano distribuiti e ripartiti anche ai lavoratori ed alle lavoratrici, chiediamo lo sblocco del contratto nazionale, chiediamo dignità per chi lavora.