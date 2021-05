Asp Catanzaro: arrivano nuove ambulanze. Sei saranno attive dal prossimo 24 maggio

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha provveduto a predisporre ogni atto idoneo a rinnovare il parco mezzi del Suem 118. Risultano già eseguiti gli ordini di acquisto di 13 nuove ambulanze, attingendo dall’elenco fornitori di Invitalia. Il 24 maggio le prime 6 saranno già nella piena disponibilità dell’Azienda Sanitaria Provinciale, le ulteriori 7 – di cui due 4X4 – saranno consegnate nelle settimane successive. L’operazione così condotta consentirà di portare a termine il completo rinnovo del parco mezzi dedicato all’emergenza.

L’annuncio arriva dopo il guasto che ha coinvolto un mezzo in soccorso nel Reventino, con l’azienda sanitaria a specificare che “la centrale operativa è stata allertata alle ore 8.33 tramite una telefonata proveniente dalla casa di riposo Carità e Amore sita in San Pietro Apostolo per effettuare il soccorso ad un ospite qui ricoverato. Immediatamente veniva così attivata la Pet di Soveria Mannelli che nel raggiungere il luogo dell’intervento subiva un guasto. Senza indugio, la centrale operativa attivava la Pet di Tiriolo, peraltro territorialmente più vicina alla struttura, che assicurava tempestivo soccorso valutando lo stato clinico del paziente e trasportandolo prontamente all’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro per ricevere le cure del caso”.