Consolante: “Non vogliamo rinunciare alla sanità d’eccellenza del Sant’Anna Hospital”

“La grave vicenda che ha investito il Sant’Anna Hospital deve trovare una sua conclusione positiva che possa rasserenare tutti i lavoratori e garantire il diritto alla salute per i tanti utenti, che da anni possono contare su un’assistenza di qualità in campo cardochirurgico”. Lo afferma il consigliere comunale Enrico Consolante (Udc).

“Per questo motivo – continua – condividendo lo spirito della mobilitazione messa in campo dai colleghi Riccio, Costanzo e Triffiletti, ho deciso di aderire al sit-in organizzato per venerdì prossimo davanti alla sede dell’Asp di Catanzaro. Se le condizioni di salute me lo consentiranno, dopo essere uscito dal brutto tunnel del covid, parteciperò personalmente alla manifestazione facendo sentire la voce e la presenza del Consiglio comunale. In questi mesi non abbiamo mai fatto venire meno la nostra vicinanza istituzionale, ora l’ultima risposta dovrà arrivare dall’Asp e non potrà che essere risolutiva rassicurando i dipendenti, i pazienti e tutti i catanzaresi che non vogliono rinunciare alla sanità d’eccellenza”.