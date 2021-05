Sit-in Sant’Anna Hospital: Luigi Levato, ci sarò anch’io

Dichiarazione del consigliere comunale Luigi Levato (Catanzaro con Abramo):

“Sarò presente anch’io al sit-in organizzato per venerdì 21 maggio presso la sede dell’Asp di Catanzaro per l’incontro convocato dall’Azienda sanitaria con il Sant’Anna Hospital. Mi associo all’iniziativa promossa da alcuni colleghi consiglieri per esprimere l’assoluta vicinanza, nel nostro ruolo di rappresentanti della massima assise cittadina, ai dipendenti e ai pazienti dell’importante presidio sanitario. In questi mesi, la vicenda Sant’Anna ha riempito le pagine dei giornali, facendo emergere tutte le preoccupazioni di centinaia di famiglie che lavorano da anni nella struttura e che hanno contribuito, con la loro professionalità, a farla diventare un punto di riferimento d’eccellenza nel Sud e in tutta Italia per l’assistenza cardiochirurgica.

Dall’Asp ci attendiamo, dunque, un intervento finalmente decisivo, chiesto a gran voce dalle istituzioni e da un’intera comunità, che si è stretta attorno alla grande famiglia del Sant’Anna e che vuole assolutamente scongiurare il pericolo di nuove drammatiche migrazioni sanitarie”.