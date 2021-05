Avviata la campagna vaccinale alla Regione Calabria. Liste di riserva e siero Pfizer a tutti, indipendentemente dall’età

E’stata dato il via questa mattina alla campagna vaccinale rivolta ai dipendenti della Regione Calabria. Da oggi e per i prossimi giorni la sala Oro, quella Turchese e la Azzurra della Cittadella regionale di località Germaneto come annunciato ieri dal sindacato Csa Cisal si trasformano in punti vaccinali riservati ai lavoratori che hanno dato la loro adesione.

Sono state 120 le dosi inoculate oggi tra le 9 e le 19 e lo stesso numero nei prossimi giorni sino a raggiungere quello di 660,i dipendenti che hanno aderito alla campagna.

Sono state approntate liste di riserva, una sorta di panchina lunga, per scongiurare l’ipotesi che le dosi inutilizzate per rinuncia, (oggi sarebbero state alcune decine) possano perdersi. Il vaccino utilizzato, per tutti, indipendentemente dalle condizioni di salute e dall’età, infatti è il Pfizer Biontech che va conservato a determinate condizioni. L’immunizzazione proseguirà nella giornata di domani con le stesse modalità e orari per poi fermarsi nel fine settimana. Riprenderà lunedì 24 per poi concludersi il 27.

Nella stessa giornata, avranno inizio all’hub del quartiere Lido le somministrazioni per la fascia 40-49 anni le cui prenotazioni sono state avviate lo scorso 17 maggio. All’Ente Fiera secondo quanto si è appreso continueranno ad essere somministrati Astrazeneca o Johnson & Johnson, sieri invece consigliati agli over 60 secondo le direttive Aifa ancora vigenti.